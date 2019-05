TSV 1860: Bis zu 3 Euro mehr für ein Ticket

Wie Geschäftsführer Michael Scharold am Mittwoch erklärte, werden die Ticketpreise für Heimspiele des TSV 1860 in der Dritten Liga erhöht. Demnach kosten Stehplatzkarten in der Westkurve künftig pro Spiel einen Euro mehr, gleiches gilt für Dauerkartenbesitzer.