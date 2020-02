Sarah Kern, die in den Neunzigern vier Jahre lang mit dem mittlerweile verstorbenen Hemdenkönig Otto Kern verheiratet war, will endlich wieder mit einem Mann glücklich werden und hofft auf eine gemeinsame Zukunft mit Tobi: "Er ist kultiviert, bodenständig, weltgewandt. Das imponierte mir. Und ich merkte, ich muss mein Beuteschema überdenken, wenn ich mich nicht länger von Männern schlecht behandeln lassen will", sagt Kern zu "Gala". Zuletzt hatte Sarah Kern Schlagzeilen mit ihrem Luxus-Neuanfang auf Malta gemacht - trotz Insolvenz.