Quirin Moll: "Er braucht noch mehr Handlungsschnelligkeit."

Der Chef-Stratege brennt, wie er im AZ-Interview erklärte, auf seine Rückkehr. Knapp ein Jahr dauerte die Leidenszeit des 28-Jährigen Quirin Moll nach seinem Kreuzbandriss. Köllner lobt: "Quirin ist körperlich in einem guten Zustand, er hält das gesamte Training aus." Im Gegensatz zu Karger fehle es an "Antritt, Spritzigkeit und Tempo", zudem, so Köllner: "Er braucht noch mehr Handlungsschnelligkeit. Es wird für Quirin noch ein hartes Rennen."