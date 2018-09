Effenberg: Lewandowski hat gegen Augsburg gefehlt

Vor allem in der Offensive habe in Abwesenheit von Robert Lewandowski, der auf der Bank Platz nehmen musste, die Durchschlagskraft gefehlt. Für ihn rückte Sandro Wagner in die Startelf. "Er hat mit fünf Änderungen im Vergleich zum Spiel zuvor auf Schalke einfach zu viele vorgenommen. Allein das Fehlen von Lewandowski hat sich extrem bemerkbar gemacht – und gezeigt, dass sie in der aktuellen Situation einen Striker brauchen", stellt Effenberg fest.