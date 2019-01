"Ich hätte wahrscheinlich gesagt: Was bist du denn für ein Vollidiot?", sagte Bobic den Zeitungen der VRM (Allgemeine Zeitung Mainz, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo). Weiter fügte Bobic hinzu :"Ich gehe davon aus, dass die Bayern auch so in etwa mit ihm gesprochen haben."