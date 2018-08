Auch Deutschland hat Probleme mit zu breiten SUV

Auch in Deutschland ist die wachsende Zahl der SUV ein Problem im Straßenverkehr, besonders in Großstädten. Da kann das Parken eines übergroßen Autos zum unmöglichen Vorhaben werden. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagt Frank Jülich, Chef des Verkehrsplanungsamts Nürnberg: "Die Autos werden immer breiter und länger. Und die Großstädte sind insbesondere in der dichtbebauten Innenstadt darauf nicht ausgelegt. Es gibt tatsächlich immer mehr Probleme. Wir planen nach den Richtlinien, die uns vorgegeben sind. Meine Ingenieure wissen, dass sie an den Straßen zwei Meter breite Parkstreifen planen, die aber in der Regel, in dem Maß für die großen breiten SUV schon zu schmal sind."