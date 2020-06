Forderung: Mehr Kurzzeit-Pflegeplätze

Schiwy fordert deshalb gemeinsam mit Dietl (SPD) in einer Wunschliste an den Bund: In München müssen die Eigenanteile gesenkt werden. Mittelfristig soll zu einer Pflegevollversicherung gewechselt werden, bei der die Eigenbeteiligung gedeckelt wird.