Startschuss für neue Staffel Heidi Klum im "GNTM"-Dienst: Nicht nur Tom ist in München dabei

Der 74-Jährige selbst erklärte im Gespräch mit dem Blatt, dass er nicht die komplette Staffel begleiten werde. "Das habe ich nie. Letztes Jahr war ich in Sölden. Am Anfang ist man dabei, aber nach 15 Jahren, was soll da noch passieren?", so Günther Klum. Außerdem erklärte er, was die Nachwuchsmodels mitbringen müssten, um zu "Germany's next Topmodel 2020" gekürt zu werden: "Im Moment läuft alles über Instagram. Sie können so schön sein, wie sie wollen. Sie brauchen Follower. Unter 50.000 braucht man gar nicht anzufangen." Die Mädchen müssten "ein Typ sein" - es gehe vor allem "um den Charakter und die Ausstrahlung".