Startschuss am 11. Januar Dschungelcamp 2019: Die Stars fliegen los - und nehmen Ex-Camper mit

Bekannte Gesichter am Flughafen Frankfurt

Während Evelyn Burdecki (30) schon in Australien angekommen zu sein scheint, machte sich Erotik-Ikone Sibylle Rauch (58) am Dienstagabend erst auf den Weg dorthin. Immer an ihrer Seite: Ex-Kandidatin Nicole Mieth (28). Die Schauspielerin, die 2017 ebenfalls im Dschungelcamp war, posierte am Frankfurter Flughafen gemeinsam mit der diesjährigen Teilnehmerin und wich ihr nicht von der Seite. Sie begleitet Rauch nach Australien.