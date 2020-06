Das Unternehmen, das in München mit der Müncher Verkehrsgesellschaft (MVG) koopiert, startet am 11. Juni mit 150 Fahrzeugen im Stadtgebiet. Die Anzahl der Roller werde dann in den nächsten Tagen erhöht, die Flotte soll über den Sommer hinweg weiter ausgebaut werden. Auch das Geschäftsgebiet ist für E-Scooter und E-Roller gleich: Es erstreckt sich vom Frankfurter Ring im Norden über die Siemenswerke im Süden bis hin zur Fürstenrieder Straße im Westen und den Ostpark in Berg am Laim im Osten.