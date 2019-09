Dort wartet der Höhepunkt der Vorbereitung: In Montevideo nehmen die Münchner auf Einladung der NBA als Europa-Vertreter an der hochkarätigen "NBA G League International Challenge” (18. bis 22. September) teil. Die Bayern treffen in ihrer Vorrundengruppe zunächst auf Brasiliens amtierenden Meister Flamengo Basketball (18. September, 23.30 Uhr/MESZ) sowie den aktuellen Champion der interkontinentalen Liga de las Américas, den argentinischen Serienmeister und Hauptstadtklub C.A. San Lorenzo de Almagro (19. September, 23.30 Uhr). Um das Halbfinale zu erreichen, müssen die Münchner Rang eins oder zwei in der Dreiergruppe erreichen. Gespielt wird in der 10.000 Fans fassenden Antel-Arena. Alle Bayern-Spiele werden übrigens live auf dem Facebook-Kanal von MagentaSport übertragen.