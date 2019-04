Pünktlich zum Start des Volksfestes am Freitag soll das Wetter greislich werden. Heuer gehen es die Schausteller aber sowieso ruhiger an. Am Freitag um 11 Uhr werden sie alle auf die Trauerfeier für den ehemaligen Wiesn-Stadtrat Hermann Memmel in der Heilig-Geist-Kirche gehen. Das traditionelle Böllerschießen zum Frühlingsfeststart entfällt. Stattdessen: eine Minute des Schweigens.