Am Samstag fällt im höheren Bergland etwas Schnee, im Süden kommt es zu stürmischen Böen. Am Samstag kann es in München morgens vereinzelt zu Regen kommen, auch tagsüber bleibt die Wolkendecke geschlossen. Am Sonntag scheint von Vormittag weg die Sonne, die Temperaturen steigen auf bis zu neun Grad.