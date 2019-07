Start der Sommerferien Niederländische Royals feiern Schulabschluss von Prinzessin Ariane

Zeit mit der Familie

Von ihrer Grundschule in der Gemeinde Wassenaar wurde Prinzessin Ariane gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern am heutigen Freitag gebührend verabschiedet. König Willem-Alexander war vor Ort und hielt den Moment mit einem Foto bei Instagram fest. Er bedankte sich bei den Lehrern, dass Tochter Ariane eine "ganz normale Zeit in der Grundschule" habe verbringen dürfen. Weitere Schnappschüsse mit der gesamten Familie folgten schließlich im Garten des Schlosses Huis ten Bosch, dem Wohnsitz der niederländischen Royals in Den Haag.