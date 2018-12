Start der neunten Staffel "Pastewka" kehrt im Januar mit zehn neuen Folgen zurück

Das passiert in den neuen Folgen

Nach seiner Geburtshilfe für Baby Mafalda eben noch der Liebling der Nation, kommt es für Bastian gleich wieder dick: Ex-Freundin Anne verweigert sich hartnäckig Bastians Annäherungsversuchen, die Hotelkosten des Neu-Singles haben das Ersparte aufgefressen und außer Charity-Dinner mit Anke Engelke und abstrusen Hugo-Egon-Balder-Shows gibt's für den ehemals beliebtesten Komiker Deutschlands nichts zu tun. Bastian braucht eine Aufgabe. Und die kommt in Form eines Serienangebots: Bastian soll die Hauptrolle in einer neuen Arztserie übernehmen. Als die ausgerechnet am Arbeitsplatz von Anne gedreht wird, sagt Bastian sofort zu.