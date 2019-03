_____________________________________________________________________

29. März bis 23. Mai 2019, Landesamt für Denkmalpflege, Alte Münze, Hofgraben 4, Eingang über Pfisterstraße. Mo bis Do 11 bis 16 Uhr, Fr 11 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am 6. April ist Tag des Friedhofs. Am Ostfriedhof gibt es einen Blick hinter die Kulissen – Bestatter, Steinmetze, Kunstschmiede, Floristen und Friedhofsgärtner geben Einblick in ihre Arbeit. Außerdem werden Führungen angeboten.