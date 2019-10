Kevin Reich: "Ich habe viel von Danny gelernt"

"Ich habe vergangene Saison sehr viel von Danny gelernt, was mir jetzt zu Gute kommt. Er ist für mich immer noch der beste Torhüter in Deutschland. Er wird von Jahr zu Jahr, von Spiel zu Spiel besser. Das macht wieder mich besser, weil ich immer an mir arbeiten muss, um besser als er zu werden", sagt Reich, der anfügt: "Ich bin viel erwachsener geworden. Die Erfahrung hilft."