In dem neuen Format ziehen zehn Drag Queens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in eine Luxus-Villa in Los Angeles. Dort werden die Künstlerinnen Woche für Woche Varieté-Shows inszenieren, in denen sie sich und ihren Drag facettenreich zur Schau stellen sollen. "Die Drags gehören zu den zehn Besten im deutschsprachigen Raum. Da sind viele unterschiedliche Facetten dabei, die zeigen, wie bunt und unterhaltsam Drag ist", so Jones. "So was gab's noch nicht und war auch höchste Zeit."