Star-Treffen am Mittelmeer Barfuß für das Klima: Prinz Harry hält Rede bei "Google Camp"

Beim 7. "Google Camp" der Google-Gründer Sergey Brin (45) und Larry Page (46) in Italien sind die ganz großen Stars unter sich und debattieren über den Klima-Wandel sowie andere Themen unserer Zeit. Auch Prinz Harry (34) soll jetzt dabei gewesen sein und eine Rede über die Notwendigkeit zur Rettung der Umwelt gehalten haben. Das berichtet unter anderem die US-Promiseite "Page Six". Das Besondere daran sei gewesen, dass der Prinz keine Schuhe getragen habe und komplett barfuß vor Leonardo DiCaprio (44), Katy Perry (34), Barack Obama (57) und Co. aufgetreten sei.