Coutinho ist beim FC Bayern angekommen

Coutinho kommt in München immer besser in Fahrt. Gegen Belgrad schrammte er nur knapp an seinem ersten Bayern-Treffer vorbei. Heute platzte der Knoten dank Lewandowskis Mithilfe. Doch damit nicht genug: Der Copa-America-Sieger war Dreh und Angelpunkt im Bayern-Spiel. An fast jeder torgefährlichen Aktion war er beteiligt. Immer wieder spielte er Pässe punktgenau in die Schnittstelle der Abwehr - das ganze mit perfektem Timing. Gegen Köln hat man klar gesehen, warum Coutinho als der "kleine Magier" bezeichnet wird.