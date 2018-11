Schwabing - Die Kreuzkirche in Schwabing ist voll wie sonst nur an Weihnachten. So viele Leute drängen zur abendlichen Bürgerversammlung in den Kirchraum, dass die Sitzung erst eine halbe Stunde verspätet beginnen kann. Und der Andrang hat einen Grund: Viele Schwabinger sind immer noch sauer, dass der Elisabethmarkt abgerissen werden soll.