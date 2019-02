Zu seiner Filmografie zählen Rollen in Produktionen wie dem Chiemgauer Volkstheater, dem Komödienstadl, Sturm der Liebe oder Hubert und Staller. Seine Stimme dürfte auch der jüngeren Generation schon bekannt sein: Als Synchronsprecher sprach er Blaise Zabini in drei Teilen der Harry-Potter-Filme. In dem Teenie-Film "Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht" den ägyptischen Vampir Benjamin.