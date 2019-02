Alu-Ballons sind in Bahnhöfen verboten

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei darauf hin, dass die Mitnahme aufgeblasener, aluminiumbeschichteter Luftballone in Bahnhöfen und S-Bahnhaltepunkten sowie Zügen und S-Bahnen verboten ist! Immer wieder kommt es durch entwichene, herumfliegende Alu-Ballone zu Kurzschlüssen in der Oberleitung. Insbesondere wenn die alubeschichteten Ballone in die Stromabnehmer geraten kommt es zu erheblichen Sachschäden in der Obrleitung und der Tunneldecke und damit meist zu länger anhaltenden Streckensperrungen.