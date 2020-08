Vor seinem Wechsel in die Nachwuchsabteilung der Löwen wurde der 19-Jährige in der Jugend des FC Bayern München, der SpVgg Unterhaching und des FC Ismaning ausgebildet. In den vergangenen vier Spielzeiten absolvierte er für 1860 insgesamt 76 Partien in der U17 und der U19 (Landesliga, Bayernliga und Bundesliga).