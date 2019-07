Vilsmaier zur AZ: "Ja, dieser Deal ist tatsächlich ungewöhnlich"

Nach AZ-Informationen soll es sich um eine Summe in Millionenhöhe handeln, die Vilsmaiers (Un-)Ruhestand erheblich versüßen dürfte.

"Zu Zahlen äußere ich mich nicht", sagt Sepp. "Außerdem muss ich mir nichts vorwerfen lassen. Ich komme aus armen Verhältnissen, habe mir alles selbst erarbeitet. Es ging mir auch gar nicht darum, meinen Kontostand aufzubessern, sondern darum zu wissen, dass meine Werke in besten Händen sind, wenn es mich mal nicht mehr gibt. Wer hätte sich sonst um den Nachlass gekümmert? Wahrscheinlich niemand."# Seit 60 Jahren arbeitet der Münchner Filmemacher für die Bavaria Film GmbH, die als Management-Holding organisiert ist und zu deren Gesellschaftern BR, SWR, WDR und MDR gehören. "Ich sag’ immer, Bavaria ist wie meine Mutter und Arri wie mein Vater", so der Dreifach-Vater. "Es bleibt also in der Familie."

Fühlt er sich um sein Lebenswerk beraubt?

"Ach, nein. Im Gegenteil: Ich fühle mich total befreit! Die Bavaria kann mit meinen Sachen machen, was sie will. Und ich schaue nach vorn und drehe weiter."

Den Deal habe er übrigens nicht mit Kaviar gefeiert: "Das esse ich nie. Lieber sind mir Schweinswürschtl mit Sauerkraut."

