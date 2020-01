Keine Haare am Körper, dafür aber sieben Perücken

Außergewöhnlich ist auch die Geschichte von Julia aus Schweinfurt. Die 20-Jährige leidet an der Autoimmunkrankheit Alopecia, die Haarausfall am ganzen Körper zur Folge hat. Ihre insgesamt sieben Perücken haben alle möglichen Farben und Julia liebt es, von Blond über Braun bis hin zu Rosa zu wechseln. "Es war schon hart am Anfang für mich", berichtet die Kandidatin. Mittlerweile komme sie aber gut mit ihrer Situation klar und poste sogar Bilder "oben ohne", also ohne ihre geliebte Perücke, in den sozialen Netzwerken. Ihr öffentlicher Auftritt mit Glatze bei "GNTM" ist allerdings eine Premiere, wie sie offenbart.