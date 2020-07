145 davon standen leer, 98 wurden etwa verbotenerweise als Büro genutzt, 107 waren illegal als Ferienwohnung vermietet – so steht es in einem Bericht des Sozialreferats zum Thema Zweckentfremdung, der am Mittwoch dem Stadtrat vorgelegt wird. Mal zum Vergleich: Müsste die Stadt 350 Sozialwohnungen neu bauen, würde das rund 132 Millionen Euro an Steuergeldern kosten.