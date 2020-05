Das Problem: Der Ausbau stößt in der dicht besiedelten Metropolregion München schnell an seine Grenzen. Maaß erklärt: "Weder bei der Windkraft noch bei Biomasse sehen wir nennenswerte Ausbaumöglichkeiten." Die Optionen im Bereich der Wasserkraft seien bereits zum großen Teil realisiert. Das Hamburg Institut sollte unter anderem untersuchen, wo es in der Region noch Potenzial gibt, Ökostrom zu produzieren. "In Photovoltaik-Anlagen!", sagt Maaß.