SWM hält Trinkwasserbrunnen für ausreichend

"Dieses zusätzliche Angebot halten wir für nicht erforderlich", heißt es in der Antwort der SWM. Sie verweisen dabei auf die Trinkwasserbrunnen in der Stadt. In einem ersten Schritt seien, elf Brunnen im Innen- beziehungsweise Altstadtbereich als Trinkwasserbrunnen ausgewiesen worden: Acht Brunnen am Viktualienmarkt, der Kräutlmarktbrunnen am Marienplatz sowie den Brunnen am Kosttor, der Merkurbrunnen im Tal und der Brunnen am Rindermarkt.