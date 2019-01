Die Stadtverwaltung hingegen hat die Idee in einer ersten Stellungnahme abgelehnt. Sie argumentiert unter anderem mit Problemen, die sich beim Lieferverkehr ergeben könnten – und schlägt vor, sich dem Problem erstmal auf andere Weise zu widmen. So soll der schon heute bestehende Radstreifen verlängert werden. Auch die Verwaltung will Parkplätze aufgeben. Aber nur sehr wenige. So sollen in der Baaderstraße südlich der Fraunhoferstraße zwei KfZ-Stellplätze in 20 Radlstellplätze und in der Klenzestraße südlich der Fraunhofer ein Parkplatz in zehn Radlplätze umgewidmet werden.