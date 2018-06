Stadtrat will entschärfen ADFC warnt: So gefährlich leben Münchens Radler

ADFC macht Vorschläge für sichereres Radfahren in München

Wie das genau aussehen könnte, dazu liefert der ADFC eine Reihe von Vorschlägen. So will der Fahrrad-Club an Hauptverkehrsachsen Radspuren mit physischen Barrieren vom Autoverkehr abtrennen. Zudem müssten an gefährlichen Kreuzungen Radwege mit Signalfarbe markiert und so geführt werden, dass die Radler im Sichtfeld des Autoverkehrs sind.