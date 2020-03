München - Als "ruhig und gefasst" beschreibt Stadtrat Hans Theiss (CSU) die Stimmung am Mittwoch in der Vollversammlung des Stadtrats. In Absprache mit den Fraktionen fand die Sitzung nur in der Mindestbesetzung statt, damit die Beschlussfähigkeit sichergestellt war. Ebenfalls außerordentlich: In der Sitzung wurde nur ein einzelner Tagesordnungspunkt besprochen – die Soforthilfe, die die Stadt mit Blick auf die Corona-Krise leisten möchte.