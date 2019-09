München - Eine Jacke, mit der man per Knopfdruck die Pflegeschritte dokumentieren kann oder ein Kuscheltier-Roboter, der sich positiv auf die Stimmung auswirken soll, sind nur zwei von vielen Beispielen. Unter dem Stichwort "Pflege 4.0" hat der Sozialausschuss gestern die Stadt beauftragt, in einer Studie zu ermitteln, welche Chancen technische Neuheiten für den Pflegenotstand in München bieten. Befragt werden sollen dazu Kliniken, stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste.