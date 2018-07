Eine Idee: Ein Lärmschutzfond, der Betriebe finanziell unterstützt, die sich keine Lärmschutz-Maßnahmen leisten können, wie die Isolierung des Türbereichs.

In der Schweiz stellt die Stadtverwaltung für Bars und Clubs kostenfrei "Club-Container" auf. Das sind große Mülltonnen, in die Club-Verantwortliche den Feier-Müll aufräumen. Die Sorge um saubere Gehwege wird so von der Stadt auf die Wirte umgelegt.

Auch interessant: "Lärmkarten" geben anderswo Auskunft über die nächtliche Belebung von Straßen. Damit könnte sich ein künftiger Mieter auch in München sich besser orientieren.

Nacht-Spaziergang in München

Am Freitag, 27. Juli, wirft sich die AKIM-Strategiegruppe "Nächtliches Feiern" in das Münchner Nachtleben.

Im Schlachthofviertel startet der Nacht-Spaziergang am Schiff "Alte Utting" auf der Eisenbahnbrücke. Um 22.30 Uhr ist Treffpunkt am Club Harry Klein in der Sonnenstraße, danach geht es weiter zum beliebten Gärtnerplatz. Das Ziel: Realistische Eindrücke sammeln, mit Wirten ins Gespräch kommen. Eva Jüsten von AKIM hofft, dass der Blick auf das Nachtleben dadurch auch "aufgefrischt" wird.