Auf der Bühne am Odeonsplatz spielen am Samstag zudem Münchner Bands. Am Sonntag treten dort Trachtenvereines vom Isargau auf, und am Sonntagabend die Beatles-Coverband The Bottles. Start fürs Münchner Stadtgründungsfestprogramm ist bereits am Samstagmorgen ab 10 Uhr am Rathaus, wo OB Dieter Reiter (SPD) dann um 11.10 Uhr das Fest offiziell eröffnet.