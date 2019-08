München - Wer als Tourist beim Oktoberfest nicht Hunderte Euro fürs Hotel zahlen will, kommt mit dem Wohnmobil. Doch die Stellplätze sind begehrt - nicht nur am "Italiener-Wochenende". Da heißt es oft Schlange stehen für den Wiesn-Wahnsinn. Und mit dem Camper gibt es in München gerade zur Wiesn-Zeit einige Regeln zu beachten.