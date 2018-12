Schwabing - Ein bissel was geht immer, heißt die erste Folge vom Monaco Franze. Ein bissel was geht immer, heißen auch die Erinnerungen seines Erfinders Helmut Dietl. Doch gilt das auch für die Idee, ein Helmut-Dietl-Denkmal neben den Monaco Franze an die Münchner Freiheit zu setzen? Im Sommer schien es eher zu heißen: Nichts geht mehr!