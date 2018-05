Stadt spricht von "Grafik des Schreckens" Münchner Immobilienmarkt völlig außer Kontrolle: Das sind die offiziellen Zahlen

München - "Die Grafik des Schreckens", so nennt Kommunalreferent Axel Markwardt ein Kurvendiagramm, das die Preise für Wohnbauland in München den Verbraucherpreisen gegenüberstellt. Denn während Letztere in den vergangenen 20 Jahren nur moderat gestiegen sind, sind die Wohnbaulandpreise regelrecht explodiert.