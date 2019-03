Berg am Laim - Die unendliche Geschichte "Griechische Schule" in Berg am Laim steuert ins Finale: Bis Ende März muss laut Stadtratsbeschluss ein Kompromiss für das Grundstück an der Hachinger-Bach-Straße ausgehandelt sein, das der Griechische Staat 2001 von der Stadt erwarb. Doch wieder einmal hat die Republik eine Frist ignoriert, diesmal fürs Okay zum Kompromisspapier von Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU).