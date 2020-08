Hochwasserwarnung: Wird die dritte Meldestufe erreicht?

Für die Isar besteht eine Hochwasserwarnung, dem Wasserwirtschaftsamt München zufolge hat der Pegel bereits die erste Meldestufe überschritten und steigt weiter stetig an. Die Experten prognostizieren, dass sich der Stand am Abend knapp unter der Meldestufe drei befinden wird. Insgesamt gibt es vier Meldestufen. "Die Niederschläge der vergangenen Nacht waren deutlich höher als erwartet und haben zu teilweise steilen Anstiegen der Wasserstände in den Gewässern geführt", teilt der Hochwassernachrichtendienst mit.