11.608 Betten werden in München über Airbnb vermietet, so steht es im neuen Vierteljahresheft des Statistischen Amts. Die Daten wurden im April 2018 erhoben – und zeigen erstmals ein detailliertes Bild des Systems Airbnb in München. 7.154 Wohnungen, Häuser (und in ganz seltenen Fällen Wohnwagen oder anderes) bieten die Münchner an. In mehr als der Hälfte der Fälle (3.854) können Touristen das ganze Objekt mieten, teilen sich also keine Wohnung mit dem Hauptmieter oder Eigentümer. Die Mehrheit der Angebote richtet sich an zwei Personen.