Floßkanal am Abend wieder für Surfer geöffnet

Am Mittwoch kam es am Vormittag noch zu einer kurzfristigen Wasserreduzierung an der Floßlände, die für einen Umbau der Surfwelle benötigt wurde, so die Stadt. Spätestens am Abend sei dann der Floßkanal aber wieder für Surfer geöffnet. Dann soll zwischen 6 Uhr und 21.30 Uhr immer eine ausreichende Wassermenge vorhanden sein, die das Surfen an der Floßlände möglich macht.