Berg am Laim - Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – so hofft die Stadt vorerst auch noch darauf, dass in Sachen Griechische Schule mit den Hellenen doch noch eine Einigung möglich ist. Wie berichtet, geht seit dem Jahr 2001 nicht wirklich was voran auf dem 17.000 Quadratmeter-Areal an der Hachinger-Bach-Straße, das die Griechen der Stadt damals zur Errichtung einer Schule abkauften. Der Stadtrat 2016 hatte die Rückabwicklung des Grundstückdeals beschlossen, weil weder die erste Fertigstellungsfrist des 26-Millionen-Euro-Projekts im Sommer 2012, noch der später verhandelte Konsens "Rohbaufertigstellung Ende 2015" eingehalten wurden.