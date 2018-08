Tatsächlich sind alle Versuche, den Freistaat in Richtung Dieselverbote zu bewegen, bislang gescheitert. Auch zwei Zwangsgelder – zugegeben in der wenig erschreckenden Höhe von jeweils 4.000 Euro – blieben wirkungslos. (Lesen Sie hier: Luft in München wird besser - außer an zwei Orten)