Der Autobauer stand in Verdacht, an den Modellreihen M550xd und 750xd Abgasmanipulationen durchgeführt zu haben. Die Ermittlungen ergaben jedoch keine Hinweise darauf, dass entsprechende Abschalteinrichtungen in den Autos verbaut waren. Der Vorwurf des Betruges hat sich dementsprechend nicht bestätigt.