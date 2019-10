Staatsanwaltschaft München Antisemitische Straftaten haben stark zugenommen

Manchmal kommt es auf einzelne Worte an

Nicht so glimpflich ging das Verfahren gegen einen Somalier aus, der in einem Facebook-Beitrag 2016 die damaligen Waldbrände in Israel zum Anlass nahm, in einer Art Gebet Gott anzurufen, Juden zu verbrennen. Der Somalier wurde wegen Volksverhetzung in zwei Fällen zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.