Wie groß ist die Vorfreude denn explizit für Sie als Ex-Löwen, dem in 29 Spielen für 1860 nur ein Treffer gelang, bevor Sie in Haching durchstarteten?

Ich spüre eine Anspannung, aber freue mich darauf. Das ist ein sehr besonderes Spiel für mich: Ich habe bei Sechzig nicht meine schönste Zeit erlebt. Das hatte verschiedene Gründe: Ich war sehr oft verletzt, hatte viele verschiedene Trainer, und es ging sehr turbulent zu. Aber, so ehrlich muss man auch sein: Nicht nur ich, sondern auch 1860 hätte sich etwas anderes vorgestellt.