Ohne Bierofka, Gebhart und Mölders nach Bayreuth

Ohne Coach Daniel Bierofka. Ohne Torjäger Sascha Mölders. Und ohne Leader Timo Gebhart. Der TSV 1860 ist mit einer B-Elf nach Oberfranken gereist, um bei der hochgradig abstiegsgefährdeten SpVgg Bayreuth an diesem Samstag das letzte Saisonspiel in der Regionalliga Bayern zu bestreiten - und immerhin die Meisterschale vom BFV entgegen zu nehmen.

"Timo Gebhart wird nicht spielen, ist nicht im Kader. Er hat Probleme an der Achillessehne, weswegen er auch das Training abgebrochen hatte", erklärte Bierofkas Assistent Oliver Beer vor der Abreise. Sein Chef fehle dagegen erkrankt, habe sich bei seinem Sohn angesteckt, erzählte der 38 Jahre alte Co-Trainer Bierofkas.

"Sascha Mölders hatte Probleme mit dem Knie"

"Sascha Mölders hatte in den letzten Tagen Probleme mit dem Knie, deswegen haben wir ihn auch draußen gelassen", erzählte Beer weiter- "Die Jungs werden behandelt, haben ihr Programm mit dem Athletiktrainer und werden am Samstagfrüh auch trainieren." Eine B-wird sich Stunden später mit den Bayreuthern messen. "Bayreuth spielt noch gegen den Abstieg, wir wissen, dass wir das Zünglein an der Waage sein können. Die Jungs geben Gas, weswegen wir das Spiel wie jedes andere auch angehen werden, nur mit veränderter Personalpolitik", sagte Beer. Von einer Wettbewerbsverzerrung wollen die Löwen also nichts wissen, immerhin könnte Bayreuth noch auf Platz 18, und damit auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.

"Morgen bekommen wieder einige Jungs Spielpraxis, die die gesamte Saison super trainiert haben und sich nochmal zeigen können. Zum Beispiel "Aiges" (Lukas Aigner, d. Red.) und "Bachi" (Felix Bachschmid), die beide im Training immer Gas geben und immer Vorbilder sind", erklärte Beer zur Startelf. "Sie werden morgen beide spielen."