Doch der Wolf ist nicht das einzige Raubtier, das seinen Weg nach Bayern gefunden hat: Im letzten Jahr wurde in den bayerischen Alpen ein Bär vermutet. Erst fotografierte eine Touristin dessen Losung, wenig später tappte das Jungtier in Reutte in Tirol in eine Fotofalle. Das letzte Mal, dass ein Bär in Bayern gesichtet wurde, war 2006: Der "Problembär", dem der Name "Bruno" gegeben wurde, streifte damals mehrere Wochen lang in Bayern umher und riss mehrere Nutztiere. Er wurde schließlich – entgegen heftiger Proteste – zum Abschuss freigegeben und am 26. Juni 2006 in der Nähe des Spitzingsees erlegt.