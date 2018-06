Spruch des Tages Thomas Müller bleibt optimistisch

DFB-Kicker Thomas Müller (28, "Mein Weg zum Traumverein") zeigt sich vor dem bereits entscheidenden WM-Spiel gegen Schweden am kommenden Samstag optimistisch, pocht aber auf den Support der Fans. Es sei nach der Pleite gegen Mexiko wichtig, dass man gemeinsam nach vorne blicke. "Es stehen zwei wichtige Aufgaben an und wir müssen beide Spiele gewinnen", so Müller auf seiner Facebook-Seite.